O Lusitânia de Lourosa empatou esta segunda-feira com o FC Porto B (1-1), numa partida a contar para a 29.ª ronda da II Liga.

Em Paços de Ferreira, casa emprestada do Lourosa, o jogo foi «amarrado» e apenas houve golos na segunda parte.

Aos 54 minutos, Fabinho recebeu a bola à entrada da área e, com um grande remate em arco, abriu o marcador. No entanto, o VAR chamou o árbitro Diogo Araújo para assinalar uma grande penalidade para o FC Porto B que antecedeu o lance do golo e o tento foi anulado.

Felipe Silva assumiu a marcação do castigo máximo, mas Vítor Hugo, com uma excelente defesa, manteve o marcador a zeros.

Ora, não foi à primeira, foi à segunda. O mesmo Fabinho (62m) voltou a conquistar a bola na esquina da área e desferiu novo remate em arco, indefensável para João Costa.

O golo adormeceu a equipa da casa e num canto do lado direito, Mide assistiu de cabeça Eduardo Ferreira para o golo do empate. O jovem de 17 anos foi mais lesto que a defesa do Lourosa e desviou para o fundo das redes.

Com este resultado, o Lusitânia de Lourosa chega aos 39 pontos, no 11.ª lugar, menos dois que o FC Porto B que sobe ao sexto posto da classificação.