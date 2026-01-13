A estreia do Lusitânia de Lourosa na II Liga continua a ser com a «casa às costas». A equipa de Pedro Miguel vai, agora, receber o Marítimo em Oliveira de Azeméis para a 18.ª jornada do campeonato.

A confirmação foi feita pela Liga, que informou que o Estádio Cidade de Barcelos, indicado como estádio substituto pela Lusitânia de Lourosa, não está disponível devido a «uma elevada concentração de eventos e respetivo empenhamento operacional de efetivo».

«A Direção Executiva autorizou, que o jogo n.º 21806 L. Lourosa FC – Marítimo M., referente à jornada 18 da Liga Portugal 2 Meu Super, seja realizado no Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis», escreveu a Liga em comunicado.

O Lourosa, recorde-se, tem andado a receber os adversários em casas «emprestadas». Os atuais campeões da Liga 3 já jogaram em Vila Nova de Gaia, Paredes e até no Estádio do Algarve. Vão, agora, «desbloquear» uma nova casa: Oliveira de Azeméis.