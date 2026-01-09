O Leixões empatou a dois golos na visita ao Lusitânia de Lourosa, com um golo no último lance do jogo da 17.ª jornada da II Liga.

Num jogo realizado no estádio do Paços de Ferreira, casa emprestada à formação de Lourosa, os matosinhenses adiantaram-se no marcador por parte de Bryan Róchez aos 23 minutos.

Aos 54m, Arsénio igualou a partida na conversão de um penálti. Aos 81m, João Vasco colocou o Lusitânia de Lourosa na frente pela primeira vez, resultado que parecia arrastar-se até ao fim, mas, aos 90+9m, no último lance do encontro, Bica restabeleceu o empate na partida.

Com este resultado, o Lourosa subiu para a quinta posição, com 24 pontos, enquanto o Leixões continua no último posto, com 17.