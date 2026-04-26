Depois de cinco jogos sem vencer, o Lusitânia de Lourosa bateu o Paços de Ferreira, por 2-0, este domingo, na 31.ª jornada da II Liga.

Aos 17 minutos, João Silva abriu o marcador, com um excelente remate cruzado. Já na segunda parte, aos 86, João Vasco aproveitou um mau atraso de Tiago Ferreira e finalizou certeiro perante o guarda-redes pacense.

Com este resultado, o Lourosa sobe, à condição, ao sétimo lugar da II Liga, agora com 42 pontos, praticamente a salvo da descida. A equipa de Pedro Miguel tem mais sete pontos do que o Penafiel (menos um jogo), que ocupa o lugar de play-off de permanência/promoção.

Por outro lado, o Paços de Ferreira continua numa situação delicada. A equipa de Nuno Braga é 15.ª, precisamente com os mesmos 35 pontos do Penafiel, mas mais um jogo disputado face aos durienses, que esta tarde recebem o FC Porto B.