O Lusitânia de Lourosa ascendeu ao quarto lugar da II Liga depois de ter protagonizado uma reviravolta em Penafiel diante do Felgueiras (2-1), este sábado, num jogo da 21.ª jornada marcado por várias polémicas.

Tiago Leite adiantou o Felgueiras, logo aos 10 minutos, confirmando a melhor entrada dos visitantes no jogo, mas o Lusitânia de Lourosa acabou por dar a volta ao resultado no segundo tempo, quando já estava em superioridade numérica, com um autogolo de João Pinto (74m) e um golo de Arsénio (90+4m), este último na conversão de uma grande penalidade já em período de compensação.

A arbitragem de Marcos Brazão esteve no centro da polémica, sobretudo no segundo cartão amarelo mostrado a Tiago Parente (57m) e em alguns critérios na marcação de faltas, com o Felgueiras a reclamar uma grande penalidade por empurrão nas costas a Lucas Duarte.

A verdade é que a expulsão de Tiago Parente obrigou a reajustes nas duas equipas e o Lusitânia de Lourosa, mais balanceado para o ataque, acabou por tirar partido da superioridade numérica, numa segunda parte mais discutida do que jogada.

O suplente Danny foi determinante no empate, com um cruzamento da direita que acabou desviado por João Pinto para a própria baliza, e já nos descontos, numa altura em que o empate parecia definitivo, Arsénio consumou a reviravolta, de grande penalidade.

Com este resultado, o Lusitânia de Lourosa, com duas vitórias consecutivas, sobre provisoriamente ao quarto lugar e fica em zona de play-off de acesso à I Liga, com 31 pontos, enquanto o Felgueiras mantém, por agora, o 10.º posto, com 27 pontos, os mesmos do Desportivo de Chaves.

Confira a classificação da II Liga