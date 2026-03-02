II Liga: Lusitânia de Lourosa recebe Sporting B a 15 quilómetros de «casa»
Jogo da 25.ª jornada será disputado no Estádio Luís Filipe Menezes, em Vila Nova de Gaia
O Lusitânia de Lourosa vai receber o Sporting CP B, na 25.ª jornada da II Liga no Estádio Luís Filipe Menezes, em Vila Nova de Gaia, informou esta segunda-feira a Liga.
À semelhança do que tem sucedido ao longo da época, os lusitanistas voltaram a solicitar a alteração do recinto, uma vez que as intervenções necessárias para cumprir os requisitos legais e regulamentares continuam em curso no seu estádio.
Apesar de, no início da temporada, ter sido indicado o Estádio Cidade de Barcelos como alternativa, o Lourosa já utilizou nove palcos diferentes esta época, nunca tendo atuado no recinto do Gil Vicente.
Segundo a Liga, o campo gilista não pôde ser utilizado nesta jornada devido à «elevada concentração de eventos e respetivo empenhamento operacional de efetivo».
Assim, a formação de Santa Maria da Feira volta a jogar no Olival, naquela que será a quarta vez esta temporada que atua como anfitriã no Estádio Luís Filipe Menezes.
O encontro frente à formação secundária do Sporting está agendado para a próxima segunda-feira, dia 9 de março, às 11h00.