Chaves e Lusitânia de Lourosa empataram 2-2 este sábado numa partida a contar para a segunda jornada da II Liga.

Os flavienses começaram melhor e ao intervalo venciam por 2-0 com golos de Reinaldo (23m) e um auto-golo de Luís Rocha (45m+4).

No entanto, a equipa recém promovida ao segundo escalão reagiu na segunda parte. Primeiro Collard (63m) e depois João Silva (74m) fizeram os golos que deram o empate ao Lusitânia de Lourosa que segue no terceiro lugar com quatro pontos conquistados. O Chaves está no nono posto da classificação com dois pontos.

No duelo entre o Académico de Viseu e o Paços de Ferreira também se registou um empate, neste caso a zero. Com este resultado, as duas equipas seguem coladas no 12.º e 13.º lugar, respetivamente.