O Lusitânia de Lourosa venceu, este domingo, o Feirense por 2-1 no Estádio Marcolino de Castro, e ascendeu ao sexto lugar da II Liga.

A jogar no terreno do adversário, o Lusitânia de Lourosa adiantou-se no marcador graças ao golo do lateral Luís Rocha, a passe de João Silva, aos 42 minutos. Os visitantes foram para o intervalo a vencer por 1-0.

Na segunda parte, os forasteiros ampliaram a vantagem, aos 62 minutos, com o golo de Miguel Pereira, assistido por Arsénio.

Leandro Antunes ainda reduziu a desvantagem da equipa orientada por Ricardo Costa, através da marcação de um penálti, aos 84 minutos, mas o Feirense acabou mesmo por perder o encontro por 2-1.

Desta forma, o Lusitânia de Lourosa ultrapassou o Feirense na classificação da II Liga e está agora na sexta posição, com nove pontos. O Feirense segue logo atrás, no sétimo lugar, com oito.