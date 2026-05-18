Na época de regresso aos campeonatos profissionais, o Lusitânia de Lourosa compôs uma campanha tranquila e terminou no 12.º lugar da II Liga. Ainda que sem estádio – em profundas obras de requalificação desde o verão – a equipa de Pedro Miguel conseguiu uma média superior a 1100 adeptos por partida.

Depois de jogar no Estádio Dr. Jorge Sampaio, em Vila Nova de Gaia, no início da época, os “leões” encontraram casas emprestados em Famalicão, Vila das Aves, Paços de Ferreira, Penafiel, Rebordosa (Paredes), Olival (Vila Nova de Gaia), Oliveira de Azeméis e Algarve. Em novembro, o Lourosa jogou a mais de 500 quilómetros de casa para receber a União de Leiria.

De recordar que este clube de Santa Maria da Feira designou o estádio do Gil Vicente, em Barcelos, como alternativa junto da Liga Portugal. Todavia, nunca jogou lá.