Obrigado a jogar a mais de 500km, Lourosa é multado por falhas no Estádio Algarve
Falta de água quente nos balneários e escassez de apanha-bolas ditam multas
Falta de água quente nos balneários e escassez de apanha-bolas ditam multas
Depois de jogar a mais de 500 quilómetros de casa para receber a União de Leiria no Estádio Algarve (1-1), o Lusitânia de Lourosa foi multado pela escassez de apanha-bolas e pela falta de água quente nos balneários da casa emprestada.
«Ambos balneários, visitado e visitante, não dispunham de água quente após o final do encontro. Questionado o diretor de campo da equipa visitada, Nuno Maior, o mesmo informou que a falha teve como principal causa um pico de energia que ocorreu durante a tarde. Aquando das vistorias por parte dos delegados da Liga, os balneários dispunham de água quente.»
«A equipa visitada, L. Lourosa, apenas dispunha de um apanha-bolas», lê-se no relatório do Conselho de Disciplina da FPF, que multou os “Leões” em 540 euros.
O Lusitânia de Lourosa ocupa o 16.º posto, que obriga a disputar o play-off de manutenção na II Liga. Antes de retomar a ação no campeonato, os “Leões” recebem o Torreense, em duelo da Taça de Portugal, a 23 de novembro.