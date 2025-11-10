Pela sexta vez esta época, para o campeonato, o Lusitânia de Lourosa jogou em casa fora de casa. Desta vez, foi o Estádio do Algarve, que recebeu o clube do norte do país no encontro frente à União de Leiria para a 11.ª jornada da II Liga.

Apesar da distância, cerca de 50 adeptos percorreram os mais de 500 km para apoiar o clube. O esforço não passou despercebido e o presidente do Lusitânia de Lourosa, Hugo Mendes, recompensou os presentes com um jantar improvisado, cujo prato principal foi frango assado, após o empate a uma bola com o União de Leiria.

O convívio, que reuniu adeptos, jogadores e equipa técnica junto ao autocarro da comitiva, serviu de agradecimento pelo apoio prestado neste início de temporada atípico, marcado pela ausência de um estádio próprio.

Devido às obras no Estádio do Lusitânia de Lourosa, a equipa de Santa Maria da Feira ainda não jogou nenhuma partida no próprio recinto desportivo. Para o campeonato, começou por jogar no Estádio Luiz Filipe Menezes, entretanto passou para o Estádio Municipal Dr. Jorge Sampaio, jogou, excecionalmente no Estádio Municipal de Famalicão, frente ao Vizela, e no passado domingo atuou no Estádio do Algarve.

Neste último encontro ainda se estudou a hipótese de o jogo realizar-se no Centro de Treinos e Formação Desportiva Jorge Costa, situação que não se concretizou por conta de «sobreposição de horários», revelou o Lusitânia de Lourosa num comunicado publicado nas redes sociais

No início de época a equipa de Santa Maria da Feira indicou o Estádio Cidade de Barcelos como alternativa, mas devido «à realização de intervenções» no relvado ainda não foi possível os lusitanistas jogarem no terreno do Gil Vicente.