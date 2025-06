André André anunciou, na manhã desta sexta-feira, o término da carreira. O Maisfutebol tinha adiantado que o jogador rescindiu contrato com o Leixões, mas agora o médio confirma que vai mesmo deixar de competir.

No currículo, o jogador de 35 anos conta com um Campeonato e uma Taça de Portugal, ao serviço do FC Porto. O médio passou por clubes como Varzim, V. Guimarães, Deportivo, Al-Ittihad e Leixões.

Além disso, foi quatro vezes internacional por Portugal, todas em 2015. Marcou um golo diante do Luxemburgo.

André André fez 468 jogos oficiais e apontou 71 golos. Na temporada passada jogou na II Liga, ao serviço do Leixões, que terminou em 13.º.