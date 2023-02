O fecho da jornada 20 da II Liga foi agitado, e de que maneira.

Em Mafra, Rui Borges estreou-se no comando técnico dos mafrenses com um empate a três bolas na receção ao Nacional.

Zé Manuel abriu o marcador ao minuto 12, antes de Pedro Lucas empatar para a formação da casa aos 18 minutos.

Ainda na primeira parte, Pipe Gomez voltou a dar vantagem aos madeirenses, a qual foi ampliada aos 53 minutos, por Luís Esteves.

Pité respondeu logo a seguir para reduzir para 3-2 e a 12 minutos dos 90, Pedro Lucas bisou e resgatou assim um ponto para o Mafra, 14.º classificado da II Liga. Com os mesmos 21 pontos e no 15.º lugar está o Nacional.

Em Lisboa, BSAD e Penafiel empataram também numa partida entretida, a duas bolas.

Henrique Gelain falhou um penálti aos 21 minutos para os azuis, mas depois minutos depois Chico Teixeira fez mesmo o 1-0. Vasco Braga fez a igualdade logo a seguir, mas à hora de jogo foi a BSAD novamente a colocar-se na frente, por João Marcos.

Já dentro dos últimos 20 minutos, Reko fez o 2-2 para o conjunto visitante, resultado que não mais voltou a sofrer alterações.

O Penafiel ocupa assim o nono lugar da tabela classificativa, com 26 pontos, ao passo que a BSAD está no antepenúltimo lugar, com 20 pontos.