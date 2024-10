O Mafra recebeu e venceu a U. Leiria por 2-1, num jogo a contar para a 9.ª jornada da II Liga.

À procura de deixar o fundo da tabela e com apenas um triunfo em oito jornadas, a equipa da casa contou com a inspiração de Stanley Iheanacho, que apontou um «bis». Aos 34 minutos deu vantagem ao Mafra e o resultado manteve-se até ao intervalo.

Já na segunda parte, o avançado nigeriano voltou a fazer o gosto ao pé (47 minutos) e pouco depois, o conjunto de Leiria reduziu, por intermédio de Crystopher.

Até final, os visitantes ainda podiam ter chegado ao empate, não fosse Daniel dos Anjos ter desperdiçado uma grande penalidade, praticamente em cima do minuto 90. Com este resultado, as duas equipas somam agora nove pontos, sendo que o Mafra ocupa a 13.ª posição.

Veja o resumo da vitória do Mafra sobre a U. Leiria: