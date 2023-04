O Estrela da Amadora esteve muito perto de sofrer a segunda derrota na II Liga, mas conseguiu o empate contra o Mafra, no José Gomes, no último suspiro.



O conjunto de Sérgio Vieira até começou melhor a partida e colocou-se na frente do marcador aos quatro minutos por Capita. A vantagem tricolor durou seis minutos, uma vez que Diga igualou a contenda aos dez.



O Mafra alcançou a reviravolta na partida graças a um golo de Pité, à entrada para os 20 minutos finais. O Estrela tentava tudo para chegar à igualdade, riava ocasiões para tal, mas parecia incapaz de bater Samú. No entanto, aos 90+7, Regis conseguiu resgatar um ponto.



Assim o Estrela da Amadora chegou aos 50 pontos e continua no segundo lugar, mas tem o Farense à distância de dois pontos. Quem também pode ficar a dois ponto da vice-liderança é o Académico de Viseu em caso de triunfo na receção ao Vilafranquense, este sábado.



