O Mafra somou esta segunda-feira a quarta vitória na temporada, depois de bater o Felgueiras por 1-0, na 27.ª jornada da II Liga.

Bryan Róchez marcou o golo solitário da partida aos 67 minutos e deu os três pontos à equipa da casa

Com esta vitória, o Mafra saiu do último lugar, ultrapassou a Oliveirense (que tem os mesmos 21 pontos) e está em 17.º, a quatro pontos do play-off e a nove da linha de água.

O Felgueiras está em 12.º, com 31.

