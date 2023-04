O Mafra foi a Matosinhos vencer o Leixões por 2-0, em jogo da 30.ª jornada da II Liga, enquanto, no fundo da classificação, a BSAD foi surpreendida, em casa, pelo Sp. Covilhã (0-1) que, apesar do último lugar, continua a sonhar com a continuidade no segundo escalão.

Em Matosinhos defrontaram-se duas equipas tranquilas, a meio da tabela, mas a equipa comandada por Rui Borges saiu por cima, com um golo em cada uma das partes.

Léo Cordeiro abriu o marcador, aos 38 minutos, com assistência de Miguel Sousa de cabeça, enquanto Zidane Banjaqui, que já tinha atirado à trave, aumentou a vantagem dos visitantes, aos 73 minutos, a cruzamento de Lucas Silva.

Com este triunfo, o Mafra sobe ao oitavo lugar, com 40 pontos, enquanto o Leixões segue em 12.º, com 36.

No outro jogo disputado na manhã deste domingo, o Sp. Covilhã foi a Mafra arrancar uma importante vitória sobre a BSAD com um golo já perto do final do jogo marcado por Aponza (84m).

Com este trunfo, a equipa da Serra segue no último lugar da classificação, mas alcança o Trofense, com os mesmos 24 pontos, e fica a apenas três da BSAD que ocupa a posição de play-off.

Confira a classificação da II Liga