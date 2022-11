O Mafra venceu nesta sexta-feira em casa o Sp. Covilhã (3-2), último classificado da II Liga, a quatro dias de receber o FC Porto em jogo da Taça de Portugal.

A equipa de Ricardo Sousa chegou à vantagem aos 15m com um golo de Diogo Almeida, mas permitiu a reviravolta ainda antes do intervalo. Adams e Diogo Rodrigues marcaram para o conjunto serrano.

A segunda parte abriu com o golo do empate do Mafra, apontado por Pedro Pacheco e Diogo Almeida fez nova reviravolta, desta vez a favor da equipa da casa, aos 83m.

Com este resultado, a segunda vitória consecutiva, o Mafra iguala o Penafiel e o Leixões, no 10.º lugar da II Liga. Já o Sp. Covilhã somou a sétima derrota consecutiva, e continua em último, com apenas cinco pontos, menos três do que a BSAD.