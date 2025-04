Último classificado da II Liga, o Mafra venceu em casa o Penafiel por 4-2 e somou três importantes pontos que lhe permitem continuar a sonhar com o milagre da permanência.

A equipa do convento teve uma entrada em jogo desastrosa e antes da meia-hora já perdia por 2-0, com golos de Zé Leite (8m) e de Robinho, na conversão de um penálti ao minuto 26.

O Mafra reagiu e na reta final da primeira parte não só reduziu aos 42 minutos por Etim, como empatou logo de seguida graças a novo golo do avançado nigeriano, na resposta a um cruzamento soberbo de «letra» de Lucas Gabriel.

À passagem da hora de jogo, o médio dinamarquês Nibe assinou a reviravolta e ao minuto 68 Bryan Rochez fez o 4-2 final a favor da equipa de Paulo Alves.

O jogo terminou com os penafidelenses reduzidos a dez, por expulsão de Robinho por acumulação de amarelos já dentro dos últimos dez minutos.

Com este resultado, o Mafra mantém-se no último lugar, mas agora com 24 pontos, menos um do que a Oliveirense e a cinco do FC Porto B, que está em lugar de play-off.

O Penafiel, que terminou a primeira volta isolado na liderança da II Liga, continua em queda: em 12 jornadas na segunda volta somou apenas oito pontos e está agora na oitava posição, agora a cinco pontos do último lugar do pódio.