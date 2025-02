O Mafra anunciou esta terça-feira a contratação de Paulo Alves como novo treinador.

O técnico de 55 anos não treinava um clube há quase um ano, altura em que saiu do Lugo, da terceira divisão espanhola.

Paulo Alves já conta com inúmeras passagens por clubes portugueses, com destaque pelas duas conquistas da segunda liga, com o Gil Vicente na época 2010/11 e mais recentemente com o Moreirense em 2022/23.

O Mafra está em zona de descida na segunda divisão portuguesa, no 17.º lugar com 16 pontos conquistados.