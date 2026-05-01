Marco Leite, atual treinador-adjunto do Marítimo, recordou e prestou homenagem a Jorge Costa nos festejos do título de campeão da II Liga dos madeirenses, na tarde desta sexta-feira.

O antigo adjunto de Jorge Costa frisou que o título pelo Marítimo é, no seu caso, pelo clube, mas também pelo amigo, que faleceu a 5 de agosto de 2025, aos 53 anos, quando era diretor do futebol profissional do FC Porto. E espera que, no sábado, os azuis e brancos possam também ser campeões.

«Sim, é por ele. É pelos maritimistas, mas no meu caso especial, é por ele. Ele merece esta homenagem. Merece. Eu hoje fui campeão e, amanhã, o coração também vai ser campeão, por ele. Assim espero», disse Marco Leite, em declarações à SportTV.

Marco Leite, que já tinha homenageado Jorge Costa no domingo, quando o Marítimo conseguido a subida, trabalhou quase década e meia com Jorge Costa, de 2010/11 a 2023/24, na Académica, Cluj e Gaz Metan (Roménia), AEL Limassol e Anorthosis (Chipre), Paços de Ferreira, seleção do Gabão, CS Sfaxien (Tunísia), Tours (França), Mumbai City (Índia), Farense, Académico de Viseu e AVS.

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