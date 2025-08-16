Marítimo e Felgueiras protagonizaram o primeiro jogo deste sábado a contar para a segunda jornada da II Liga. Numa partida que parecia estar destinada a um empate sem golos, Simo Bouzaidi saltou do banco para desfazer o nulo. No Estádio Dr. Machado de Matos, em Felgueiras, o triunfo por 1-0 garantiu os primeiros três pontos para os Insulares, com um reforço a ditar a história do jogo.

O Felgueiras até foi a primeira equipa a criar perigo no jogo. Aos 15 minutos, Gabi Pereira rematou já dentro da área e obrigou Samuel Silva a uma grande defesa. A resposta do Marítimo surgiu já depois da meia hora de jogo, desta vez com Martín Tejón a obrigar Didi a uma boa intervenção.

Sem golos na primeira metade, as equipas foram para intervalo empatadas a zero. No início da segunda parte, o Felgueiras poderia ter beneficiado de uma grande oportunidade. O árbitro da partida assinalou pénalti a favor da equipa da casa, mas o VAR reverteu a decisão.

A partida continuou sem muitas situações de perigo até que, quando menos se esperava, o golo surgiu. Simo Bouzaidi, marroquino que reforçou o Marítimo esta temporada, saltou do banco para dar uma alegria aos adeptos madeirenses.

O avançado de 25 anos desenhou uma bela jogada individual e, já dentro de área, tirou um adversário do caminho e finalizou, junto do primeiro poste, para o golo da vitória.

Com este triunfo, o Marítimo regista a primeira vitória da II Liga. Na próxima jornada, os madeirenses recebem o Feirense. Já o Felgueiras perde pela segunda vez consecutiva no campeonato e, na próxima ronda, visita o reduto do Desp. Chaves.