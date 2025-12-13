II Liga: Felgueiras vence U. Leiria com golo aos 90+9m
Vitória por 3-2 na deslocação à casa dos leirienses, com bis de Mario Rivas. Juan Muñoz fez golaço de bicicleta, mas não chegou
Vitória por 3-2 na deslocação à casa dos leirienses, com bis de Mario Rivas. Juan Muñoz fez golaço de bicicleta, mas não chegou
O Felgueiras venceu na visita à União de Leiria por 3-2, ao final da manhã deste sábado, com Mario Rivas a destacar-se com dois golos, o último deles – e decisivo – aos 90+9m.
No duelo da 14.ª jornada da II Liga, a precisar de pontos para fugir aos últimos lugares e sem vitórias nas seis anteriores jornadas, os felgueirenses surpreenderam os leirienses, que procuravam manter-se firmes na chegada aos lugares de subida.
O Felgueiras fez o 1-0 praticamente na primeira oportunidade do encontro, aos 32 minutos, por Pedro Rosas. Porém, o golo despertou os leirienses e, num cruzamento da direita, Lucho Vega tocou de cabeça para Juan Muñoz, que fez o 1-1 num pontapé de “bicicleta”, ao minuto 41. Ainda na primeira parte, Felipe Scheibig errou um passe fácil, entregou a bola a Dieu Michel e este assistiu Juan Muñoz para o 2-1, aos 45+3m.
De bicicleta, Juan? 🤯#sporttvportugal #LIGAnasporttv #ligaportugalmeusuper #udleiria #felgueiras pic.twitter.com/5kuRtyo1Lg— sport tv (@sporttvportugal) December 13, 2025
Na segunda parte, Mario Rivas fez o 2-2 de cabeça, na sequência de uma defesa incompleta de João Bravim. E, já para lá do minuto 90, no nono minuto de compensação, Mario Rivas desviou ao primeiro poste u canto de Vasco Moreira, fazendo o 3-2 para a primeira vitória fora de portas da equipa treinada por Agostinho Bento.
Mario Rivas em cima do apito final 🤯#sporttvportugal #LIGAnasporttv #ligaportugalmeusuper #udleiria #felgueiras #philips pic.twitter.com/V6GTT54OBx— sport tv (@sporttvportugal) December 13, 2025
Os felgueirenses sobem, à condição, ao 13.º lugar, com 16 pontos. Os leirienses, treinados por Fábio Pereira, ocupam o quinto lugar, com 20 pontos, podendo cair posições consoante os restantes resultados da jornada.
II LIGA: resultados e classificação