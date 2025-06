Vítor Matos, antigo adjunto de Jürgen Klopp no Liverpool, é o treinador escolhido pelo Marítimo para atacar a próxima temporada.

O técnico de 37 anos deverá assinar um contrato válido por duas épocas, adiantou Fabrizio Romano e confirmou o Maisfutebol.

AO MINUTO: tudo o que se passa no mercado de transferências

Vítor Matos trabalhou na formação do FC Porto durante vários anos e também passou pelo futebol chinês. Em 2019/20, rumou a Inglaterra e tornou-se adjunto de Klopp, até à saída do alemão dos «reds».

Na temporada passada, o português integrou a equipa técnica de Pepijn Lijnders no RB Salzburgo, ele que também foi adjunto de Klopp e vai trabalhar com Pep Guardiola no Manchester City.

O Marítimo, recorde-se, teve quatro treinadores na época passada (Fábio Pereira, Jorge Silas, Rui Duarte e Ivo Vieira) e terminou na 12.ª posição da II Liga.