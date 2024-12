O Marítimo oficializou a contratação de João Moura para o cargo de diretor desportivo.

Através de um comunicado, os madeirenses confirmaram a chegada do empresário, que já tinha passado pelo Marítimo no passado e regressa agora para substituir o antigo internacional português Danny. Em declarações aos órgãos de comunicação do clube, João Moura admitiu que «era difícil dizer que não ao convite».

Na oitava posição da II Liga, o Marítimo soma 16 pontos e está a dez do líder do campeonato, o Tondela.