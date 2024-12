A Oliveirense, que só tinha uma vitória até aqui na II Liga, obtida em setembro, venceu este domingo (2-1) em casa do Marítimo, na 16.ª jornada.

Aos 28 minutos, através de um remate de fora da área, Casimiro inaugurou o marcador para os visitantes.

Já no início do segundo tempo, contra a corrente do jogo, Nagata bateu Gonçalo Tabuaço (57m), após uma jogada de Daniel Candeias.

O melhor que o Marítimo conseguiu fazer foi reduzir, aos 67 minutos, por Martim Tavares, a corresponder ao cruzamento de Euller.

Os madeirenses tiveram oportunidades para, pelo menos, chegar ao empate, mas não escaparam ao desaire e seguem no 11.º lugar, com 19 pontos. No final, ouviram-se muitos protestos à equipa de Rui Duarte.

Já a Oliveirense, continua na 18.ª e última posição, agora com nove pontos, a quatro do FC Porto B (menos um jogo).

Resultados e classificação da II Liga