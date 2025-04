O Marítimo deslocou-se ao Seixal, este domingo, e levou de vencido o Benfica B, por 2-1, em jogo a contar para a 29.ª jornada.

Aos 25 minutos da partida, José Melro abriu o marcador para a equipa das águias, aproveitando uma defesa incompleta de Gonçalo Tabuaço ao remate de Francisco Neto, para fazer o 1-0.

A resposta da equipa insular surgiu apenas na segunda parte, por intermédio de Alexandre Guedes, que de cabeça igualou e relançou a partida. Já perto do minuto 90, Michel Costa consumou a reviravolta, assinando um golo à entrada da área adversária.

O resultado no Seixal coloca a equipa B das águias na quinta posição da II Liga, em igualdade pontual com o Torreense, com 44 pontos. Já o Marítimo fixa-se no 11.º lugar, com 37 pontos.