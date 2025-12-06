II Liga: Marítimo bate Torreense e volta a alcançar o líder Sporting B
Triunfo facilitado pela expulsão de Dany Jean ainda na primeira parte
O Marítimo somou este sábado a quinta vitória consecutiva na II Liga, ao vencer o Torreense (2-0), no Estádio dos Barreiros, resultado que permite aos madeirenses voltar a alcançar o Sporting B no topo da classificação, ambos com 29 pontos, embora os leões tenham menos um jogo.
Uma vitória facilitada pela expulsão de Dany Jean, aos 21 minutos, depois do jogador do Torreense ter visto um segundo cartão amarelo por um pisão a Paulo Henrique. Seis minutos depois, a equipa da casa chegou à vantagem através de Raphael Guzzo, que cabeceou sem hipóteses para Lucas Paes, após um belo cruzamento de Simo Bouzaidi.
Aos 31 minutos, os madeirenses quase ampliaram a vantagem, por intermédio de Martin Tejón, que surgiu em posição prometedora no interior da área, mas o guardião forasteiro conseguiu defender para canto, na melhor fase do Marítimo no primeiro tempo.
Apesar de ter menos uma unidade em campo, o emblema do Oeste subiu de produção na segunda parte e tentou reagir, sendo que a melhor oportunidade surgiu já perto do fim, aos 81, por Pité, que acertou em cheio na trave.
No entanto, logo a seguir, e quando a tendência do jogo não o fazia prever, o Marítimo acabou por chegar ao segundo golo, por Adrián Butzke, que recebeu de Carlos Daniel e fixou o resultado final.
Com esta vitória, o Marítimo volta a juntar-se ao Sporting B no topo da classificação, embora com mais um jogo realizado, enquanto o Torreense cai para a 20.ª posição.