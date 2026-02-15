II Liga: Marítimo segue líder isolado e Sporting B vence por 4-3
Chuva de golos nos minutos finais carimbou o triunfo
Chuva de golos nos minutos finais carimbou o triunfo
O Marítimo consolidou, ainda mais, a liderança na II Liga. Na deslocação ao Vizela, nono colocado, os «verdes-rubros» venceram com categoria (3-0) na 22.ª jornada.
Apesar do triunfo confortável, os golos surgiam apenas no segundo tempo. As equipas foram, portanto, para o intervalo ainda sem o nulo ter sido desfeito. Paulo Henrique, defesa de 29 anos, fez o primeiro na passagem do minuto 49.
Os golos que terminaram com as dúvidas surgiram, em apenas dois minutos, nos instantes finais do encontro. Enrique Pena Zauner, avançado venezuelano, faturou aos 79 minutos. Carlos Daniel fechou as contas do jogo aos 81 minutos.
Com este triunfo (3-0), o Marítimo segue líder isolado com 44 pontos. O Vizela, por sua vez, mantém-se na nona posição com 29 pontos.
O Sporting B consolidou, também, a terceira posição da tabela classificativa. Na receção ao Portimonense, os jovens leões sofreram até final, mas venceram por 4-3.
Bruno Ramos abriu o marcador cedo na partida para o Sporting (9m). O Portimonense operou a reviravolta ainda na primeira parte. Welat Cargo, médio belga, colocou tudo igual aos 35 minutos. Mateus Sarara completou a cambalhota no marcador aos 40 minutos.
Na segunda parte, Salvador Blopa entrou do lado do Sporting. O jovem avançado leonino, que está a regressar de lesão, restabeleceu o empate no encontro (49m). Paulo Cardoso deu a vantagem ao Sporting aos 71 minutos. Já para lá os 80 foi a vez de Samuel Justo fazer o quarto dos leões (81m).
Pelo Portimonense, Mesaque Dju, ex-Benfica, ainda foi a tempo de reduzir para apenas um golo (90+4m).
Com este triunfo (4-3), o Sporting mantém-se em terceiro com 38 pontos – os mesmos que o segundo Académico de Viseu. Já o Portimonense está em 15.º com 24.
O Torrense, por sua vez, afastou-se ainda mais na luta pelos três primeiros lugares. Na visita ao Paços de Ferreira, a equipa de Torres Vedras não foi além de um empate sem golos.
O grande destaque do encontro esteve nas bancadas, com Bruno Fernandes a marcar presença no jogo para apoiar um amigo.
Com este resultado (0-0), o Torrense mantém-se, para já, na quarta posição com 33 pontos. Pode ainda ser ultrapassado pelo Lusitânia Lourosa, quinto com 31, que ainda não jogou na presente jornada. O Paços, por sua vez, mantém-se em lugares de descida – é 17.º com 23 pontos.