O Marítimo anunciou esta quinta-feira que Vítor Matos vai continuar no comando técnico da equipa, apesar do interesse de outros clubes, entre eles o Swansea City, atual 18.º classificado do Championship inglês.

O treinador, que vive esta época a sua primeira experiência como técnico principal, tem sido apontado ao emblema galês, que recentemente despediu Alan Sheehan.

«Os direitos do Marítimo estão assegurados. [...] Uma saída só poderá ocorrer mediante o pagamento integral da cláusula de rescisão de 1 milhão de euros, sem exceções ou negociações paralelas», pode ler-se num comunicado publicado no site dos insulares.

O Marítimo considera natural o interesse que Vítor Matos tem despertado, lembrando o seu percurso, que inclui cinco anos na equipa técnica do Liverpool, então orientada por Jürgen Klopp. Ainda assim, o clube reforça a «confiança e o alinhamento rumo aos objetivos desportivos» com o técnico de 36 anos.

A equipa insular ocupa atualmente o terceiro lugar da II Liga, com cinco vitórias, dois empates e três derrotas, somando os mesmos pontos do Torreense e estando a apenas dois do líder Sporting B.