O Marítimo goleou por 4-0 o Lusitânia de Lourosa e deu mais um passo para o regresso à I Liga. Adrián Butzke, Carlos Daniel, Simo Bouzaidi e Martín Tejón marcaram os golos do triunfo madeirense no Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis, casa emprestada da equipa de Lourosa.

Depois de um triunfo difícil frente ao Desp. Chaves, o Marítimo soma o terceiro triunfo consecutivo e reforça a liderança na II Liga, somando agora 39 pontos, mais sete do que o Académico de Viseu, segundo classificado, e mais 12 do que o Vizela, que ocupa o lugar de play-off (os dois primeiros dão subida direta).

O Lusitânia de Lourosa, que atravessa o melhor momento da temporada e, até este jogo, contava com quatro vitórias nos últimos seis jogos, é 8.º classificado, com 24 pontos.

Quanto ao jogo, a formação madeirense entrou com vontade de impor o seu ritmo e, aos três minutos, o espanhol Adrián Butzke apontou o primeiro golo da partida. O Lusitânia não foi capaz de travar o ímpeto do Marítimo e, ao minuto 11, Carlos Daniel fez o 2-0, resultado que não se alterou até ao intervalo.



Veja os dois primeiros golos do Marítimo:

O segundo tempo começou da mesma forma que a primeira parte: bola ao centro e… golo do Marítimo. Simo Bouzaidi marcou aos 48 minutos de jogo e apontou o seu quarto golo da temporada. Aos 59 minutos a equipa visitante fechou o marcador em 4-0, através de Martín Tejón.