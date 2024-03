O Marítimo marcou esta terça-feira passo na luta pela subida à Liga, ao empatar na receção ao Belenenses (1-1), em jogo da 24.ª jornada da II Liga.

Nos Barreiros, Euller abriu o marcador para os madeirenses aos 16 minutos, com um belo golo à entrada da área.

À entrada para os últimos 20 minutos, Moha Keita fez o empate, numa jogada de insistência dos azuis, resultado que se manteve até ao apito final.

Com este resultado, o Marítimo segue no quarto lugar, com 42 pontos, a cinco do Nacional, terceiro. O Belenenses está em último, com os mesmos 16 pontos do Lank Vilaverdense.

O resumo do jogo: