O Torreense recebeu o Marítimo num jogo que prometia bastante. Desde logo porque os verde-rubros poderiam festejar já esta jornada a subida à Liga. Mas, para isso, precisavam de vencer.

Do outro lado, a formação e Torres Vedras não pretendia «encher os balões» para a festa do adversário. Isto porque o Torreense está também na luta bem acesa pela subida – entrou no jogo a três pontos do lugar de play-off.

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Apesar das expectativas, a realidade é que a primeira parte entregou pouco – ou nada – para os milhares de adeptos presentes em Torres Vedras. Poucas oportunidades de golo e duas equipas que passavam a imagem de terem medo de errar.

No segundo tempo, as bancadas puderam animar-se um pouco mais. De parte a parte, os guarda-redes começaram a ter mais trabalho – ou pelo menos a serem obrigados a estarem atentos.

A segunda parte caracterizou-se, uma vez mais, com pouca inspiração das duas equipas. Porém, os instantes finais – esses sim – foram bem quentinhos.

Tudo começou com um cheirinho de subida. Na passagem do minuto 85, o Marítimo marcou o golo que garantia o passe para a Liga. Porém, devido a posição irregular, o golo foi anulado.

Os adeptos madeirenses passaram de sonhar com a subida a... ter pesadelos com Dany Jean.

Logo de seguida, o avançado do Torreense recebeu a bola pelo lado direito, passou entre dois adversários e atirou colocado para o golo da equipa da casa (90+1m).

Foi um total balde de água fria para os adeptos do Marítimo, que marcaram grande presença em Torres Vedras.

Já os adeptos do Torreense, esses sim, têm motivos para sorrir – com este triunfo, a equipa chega ao terceiro lugar, que dá acesso ao play-off de promoção, com 49 pontos.

Já o Marítimo segue líder isolado com 60 pontos, voltando a perder cinco jogos depois.

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