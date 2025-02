Num duelo do meio da tabela, o Marítimo recebeu e venceu este sábado o Portimonense por 2-0, numa partida a contar para a 21.ª ronda da II Liga.

Ao intervalo, os madeirenses já venciam por 1-0, devido ao golo marcado por Carlos Daniel (12m).

No segundo tempo, Alexandre Guedes (67m) aumentou a vantagem e confirmou o triunfo do Marítimo, sete jogos depois.

Os madeirenses estão assim no 13.º lugar, com 25 pontos, e a apenas um do Portimonense, no 11.º posto.