II Liga: Marítimo soma segunda vitória consecutiva e Leixões iguala líder
Madeirenses bateram Feirense e coletivo de Matosinhos triunfou na receção ao Penafiel
O Marítimo garantiu este domingo a segunda vitória consecutiva na II Liga, depois de receber e vencer o Feirense pela margem mínima.
A jogar em casa, a equipa madeirense triunfou com golo do ex-FC Porto Romain Correia, aos 11 minutos.
Com este resultado, o Marítimo segue em quarto lugar, com seis pontos. O Feirense está em sétimo, com quatro.
No outro jogo da tarde, o Leixões venceu o Penafiel, por 3-2.
A jogar em casa, a equipa de Matosinhos esteve a ganhar por três bolas, mas perto do fim sofreu dois golos e ainda temeu perder os três pontos. Ricardo Valente bisou na primeira parte, aos 20 e 27 minutos, e Marufdeen Moshood aumentou a vantagem aos 75.
Porém, o Penafiel reagiu e chegou aos 3-2. Em dois minutos, aos 85 e 87, Reko e Helder Suker, respetivamente, deram alguma esperança ao Penafiel, mas o tempo era curto e não conseguiram chegar ao empate.
No que toca à classificação, o Leixões está em segundo lugar, com os mesmos sete pontos que o líder. O Penafiel está em 15.º, com um.