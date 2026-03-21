A formação da casa venceu a Oliveirense por 1-0, reforçando o primeiro lugar e, por sua vez, a candidatura à subida para a Liga.

O Marítimo chegava à 27.ª jornada motivado pelas duas vitórias consecutivas (frente ao FC Porto B e União de Leiria), enquanto que a Oliveirense procurava sair do mau momento da temporada e fugir ao sexto jogo sem vencer (dois empates e três derrotas).

Apesar do maior domínio por parte dos insulares, a primeira parte terminou sem grande história e, sobretudo, sem golos. No segundo tempo, Carlos Daniel fez o único golo da partida e chegou aos 11 remates certeiros, em 28 jogos, pela formação do Marítimo nesta temporada.

Com este resultados, a formação da Madeira reforça a liderança da II Liga e o favoritismo à subida direta, com 56 pontos. A Oliveirense, por sua vez, mantém-se na zona de despromoção, no 17.º lugar, com 27 pontos.