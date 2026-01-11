Graças a um golo em tempo de descontos, o Marítimo venceu no reduto do Desportivo de Chaves (3-2), este domingo, na 17.ª jornada da II Liga.

Num jogo entre candidatos à subida, os flavienses até entraram melhor e marcaram logo no primeiro minuto, fruto de um grande remate de João Teixeira. No entanto, na sequência de um canto, Romain Correia (16m) assinou o golo da igualdade.

Já aos 27 minutos, após um livre, Tiago Simões cabeceou de forma certeira para dar nova vantagem aos transmontanos.

O Desp. Chaves ficou em inferioridade numérica ainda antes do intervalo, por expulsão de Roberto, após intervenção do VAR.

Na segunda parte, à entrada para o último quarto de hora, Martín Tejón apontou o melhor golo da tarde, com um pontapé forte de fora da área. Foi o terceiro jogo seguido do espanhol a marcar.

Já em cima do quinto minuto de descontos, Afonso Freitas surgiu na área flaviense e rematou colocado para garantir os três pontos aos madeirenses.

Com este triunfo, o Marítimo reforça o primeiro lugar, com 36 pontos, mais sete do que o Sporting B, que pode ficar a quatro, se vencer na visita ao FC Porto B. Já o Desp. Chaves é quarto classificado, com 26 pontos.