O Marítimo recebeu e venceu o FC Porto B por 2-1, em jogo a contar para a 25.ª jornada da II Liga.

Depois de uma derrota por 3-1 diante do Académico de Viseu, a formação madeirense recebia um conjunto azul e branco motivado que estava há seis jogos sem perder (cinco vitórias e um empate).

Carlos Daniel, assistido por Raphael Guzzo, abriu o marcador para os insulares aos 37 minutos. O médio de 31 anos chegou ao décimo golo na temporada. No segundo tempo, a equipa da casa ampliou a vantagem através de Adrian Butzke (59m).

Perto do fim, Felipe Silva, central da equipa azul e branca, fez o 2-1, aos 90+6 minutos, mas a formação orientada por João Brandão não foi capaz de chegar à igualdade no marcador.

Com este resultado, a formação madeirense segue, de forma isolada, no primeiro lugar da II Liga com 50 pontos. O FC Porto B, por sua vez, é sétimo com 37 pontos.