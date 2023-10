O Marítimo regressou este domingo aos triunfos na II Liga, ao vencer em casa do Belenenses, por 2-1.

No Restelo, um bis de Lucas Silva (39m e 54m) deu uma confortável vantagem aos madeirenses, só ameaçada pelo golo de Pedro Carvalho aos 90+11 minutos.

Com este resultado, o Marítimo está no segundo lugar do campeonato, com os mesmos 15 pontos de Santa Clara e Nacional – o Aves SAD é primeiro, com 16 pontos e um jogo a menos. Já o Belenenses está na 15.ª posição, com seis pontos.