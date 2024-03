O Marítimo foi a casa do Tondela vencer por 3-0 e mantém-se assim perto dos lugares de subida.

Num jogo difícil para os beirões, as coisas complicaram-se logo aos 18 minutos, com um vermelho direto mostrado a Sithole. Pouco depois, o Marítimo chegou à vantagem, através de Rodrigo Borges e o 1-0 manteve-se até ao intervalo. O segundo tempo arrancou novamente da pior forma para o Tondela, que viu a equipa ficar reduzida a nove elementos, depois da expulsão de Lucas Mezenga.

Em superioridade numérica, o Marítimo aproveitou para fechar as contas do jogo, com um golo aos 70 minutos, apontado por Erivaldo Junior e aos 84, através de Rodrigo Borges, que chegou assim ao «bis» na partida.