Martín Tejón foi distinguido como jogador do mês de janeiro para os treinadores da II Liga.

Este prémio serve para completar o «hat-trick» de distinções para o jogador do Marítimo, que também já tinha sido considerado o melhor avançado e o melhor jovem. No período em análise, Tejón fez dois golos e uma assistência nas duas vitórias (Desp. Chaves e Lusitânia de Lourosa) e um empate (Felgueiras) dos insulares.

Ao todo, Martín Tejón arrecadou 21,49 por cento dos votos, superando assim a concorrência de Gonçalo Sousa e João Teixeira, ambos do FC Porto B, com 11,11 e 9,52 por cento das preferências, respetivamente.