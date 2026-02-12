II Liga: Martín Tejón completa «hat-trick» de prémios em janeiro
Espanhol eleito jogador do mês, após ser distinguido como melhor avançado e melhor jovem
Martín Tejón foi distinguido como jogador do mês de janeiro para os treinadores da II Liga.
Este prémio serve para completar o «hat-trick» de distinções para o jogador do Marítimo, que também já tinha sido considerado o melhor avançado e o melhor jovem. No período em análise, Tejón fez dois golos e uma assistência nas duas vitórias (Desp. Chaves e Lusitânia de Lourosa) e um empate (Felgueiras) dos insulares.
Ao todo, Martín Tejón arrecadou 21,49 por cento dos votos, superando assim a concorrência de Gonçalo Sousa e João Teixeira, ambos do FC Porto B, com 11,11 e 9,52 por cento das preferências, respetivamente.
Com a bola nos pés é diferenciado ✨ e os treinadores não tiveram dúvidas!— Liga Portugal (@ligaportugal) February 12, 2026
Martín Tejón 🇪🇸 é o 𝗝𝗼𝗴𝗮𝗱𝗼𝗿 𝗱𝗼 𝗠𝗲̂𝘀 na #LigaPortugalMeuSuper! Parabéns 👏#CSM pic.twitter.com/hdSfiNvpUY