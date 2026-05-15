Martín Tejón, do Marítimo, foi eleito o melhor jovem do ano na II Liga.

O avançado espanhol recolheu 30 por cento dos votos dos treinadores e capitães das equipas da competição. Léo Azevedo, médio do Torreense, obteve 11,5 por cento dos votos e ficou no segundo lugar. Já Rafael Nel, do Sporting B, completou o pódio com 10,5 por cento das preferências.

Martín Tejón, ex-Valência, foi peça-chave do Marítimo para a conquista da II Liga. O espanhol de 22 anos somou cinco golos e cinco assistências em época de estreia em Portugal.

