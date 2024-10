Depois de um mau arranque no comando do Marítimo, Jorge Silas conseguiu a segunda vitória nos madeirenses, este domingo, na visita ao Académico de Viseu (2-0), um jogo a contar para a oitava jornada da II Liga.

O nulo permaneceu até ao intervalo, mas, logo no início da segunda parte, Euller abriu o marcador. Aos 51 minutos, o brasileiro enganou Domen Gril e bateu o esloveno de livre direto.

Euller foi novamente decisivo no segundo golo dos verde-rubros. O médio colocou a bola na área e Rodrigo Borges, que já tinha marcado na ronda passada, fez o 2-0 de cabeça.

Com este resultado, o Marítimo ultrapassa o Académico de Viseu na tabela e sobe, à condição, ao quinto lugar, com 12 pontos. Os viseenses, que somaram o quarto jogo sem vencer na II Liga – com a eliminação da Taça pelo meio – ocupam o sexto posto, com 11 pontos.