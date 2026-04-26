HISTÓRICO DE VOLTA: Marítimo bate Benfica B e garante subida à Liga
Formação da Madeira está de volta ao principal escalão do futebol português
É oficial. O Marítimo subiu ao principal escalão do futebol português. Depois de vencer o Benfica B (2-1), os verde-rubros garantiramm a promoção, após três temporadas na II Liga.
Já depois de ter adiado a subida na jornada passada com a derrota em Torres Vedras, a equipa de Miguel Moita desta vez fez a festa, sendo a primeira equipa a garantir a subida.
Frente a um Benfica B que esta tarde contou com Anísio Cabral, Banjaqui, José Neto, Gonçalo Oliveira e João Rego, que habitualmente trabalham com a equipa principal, o Marítimo entrou muito bem e ao intervalo já vencia por 2-0. Butzke (16m), na sequência de um canto, e Simo Bouzaidi (45+2m), numa grande penalidade batida à panenka, marcaram os golos.
Na segunda parte, a vida complicou-se para os verde-rubros, quando logo aos 48 minutosm Paulo Henrique marcou na própria baliza e reduziu a desvantagem do Benfica B.
Depois do golo, a formação madeirense viu ainda dois jogadores a serem expulsos: Tejon (55m) e Igor Juliao (73m), deixaram o Marítimo reduzido a nove jogadores e a tentar defender a vantagem mínima de qualquer forma. O que acabou por conseguir, soltando a festa do Marítimo logo que se ouviu o apito final
O Marítimo volta ao escalão principal, três anos depois de terem caído no paly-off diante do Estrela da Amadora.
Confira os jogos e a classificação da II Liga.