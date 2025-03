O Marítimo anunciou, esta quarta-feira, o agendamento da Assembleia Geral (AG) para destituir a atual direção para 27 de março.

Através de um comunicado, os insulares explicam que a reunião magna terá início às 19h, no Complexo Desportivo do Marítimo, sendo que a ordem de trabalhos prevê a «apreciação, discussão e votação do requerimento para destituição dos membros dos órgãos sociais». Recorde-se que o atual presidente da direção, Carlos André Gomes, está à frente do clube desde novembro de 2023, quando venceu as eleições (71 por cento dos votos) frente a Carlos Batista.

Atualmente no 13.º lugar da II Liga, os insulares têm 29 pontos com 25 jornadas decorridas.