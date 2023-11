A lista liderada por Bruno Fernandes às eleições antecipadas do Marítimo não foi aceite por não preencher todos os requisitos estatutariamente exigidos.

«Apresentaram uma lista proposta por 60 assinaturas, das quais só 20 e poucas é que eram válidas, portanto, as outras não podiam ser aceites», disse José Augusto Araújo, presidente da Mesa de Assembleia Geral dos madeirenses, à agência Lusa.

O dirigente adiantou ainda que, entre as assinaturas, existiam «menores de idade, sócios que não eram sócios e uma série de situações que não eram permitidas pelos estatutos».

«A lista tem de ser subscrita no mínimo por 50 sócios, com as situações regularizadas, como as quotas em dia e tempo de filiação que não pode ser inferior a um ano, nem ser menores de idade», frisou.

José Augusto Araújo não confirmou se houve ou não entrada de uma providência cautelar para impugnar as eleições dos órgãos sociais do Marítimo, até porque «até ao momento o clube não foi notificado». Além disso, enfatizou que espera que o ato eleitoral aconteça na sexta-feira, como ficou inicialmente definido.

Bruno Fernandes representou o Marítimo ao longo de mais de 10 temporadas, tendo também passado pelo FC Porto em 2002/03.

As duas listas candidatas são lideradas por Carlos André Gomes (Lista A) e por Carlos Batista (Lista B), vice-presidente demissionário da direção de Rui Fontes.