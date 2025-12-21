Depois do empate na receção ao Benfica B, o Marítimo fez valer o estatuto de líder e goleou na visita ao Leixões, por 4-1, na tarde deste domingo, em jogo da 16.ª jornada da II Liga.

Os golos de Francisco Gomes “Xiko” (3m), Carlos Daniel (11m) e Martín Tejón (31m) – este um belíssimo golo de livre direto – valeram uma vantagem de 3-1 ao intervalo para a equipa treinada por Miguel Moita. Isto porque, pelo meio, Bryan Róchez tinha feito o empate do Leixões, aos nove minutos.

Já na segunda parte, um autogolo de Róchez, aos 63 minutos, confirmou o 4-1 final para o Marítimo, que soma seis vitórias e um empate nas últimas sete jornadas disputadas.

Com este resultado, o Marítimo soma 33 pontos, sendo líder à condição. Isto porque o Sporting B, segundo classificado com 29 pontos, tem menos dois jogos disputados. O Leixões, treinado por Carlos Fangueiro, é 13.º classificado, com 16 pontos.

Já neste domingo, no primeiro de quatro jogos do dia na II Liga, o Felgueiras venceu na receção ao FC Porto B.

