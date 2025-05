Ivo Vieira regressou em janeiro ao futebol português, pela porta do Marítimo. Desde então, em 15 rondas na II Liga, conseguiu cinco vitórias, oito empates e duas derrotas, assegurando a manutenção (11.º). Todavia, o treinador madeirense, de 49 anos, está em fim de ciclo, deixando o clube após a visita à Oliveirense (17.ª) e a receção ao Vizela (2.º).

O Marítimo convidou Ivo Vieira a permanecer, mas o técnico tem outros objetivos, como explicou em conferência de imprensa, ao lado do presidente Carlos André Gomes.

«A decisão é pessoal, pois, até à minha entrada, tinha outras ambições, mas aceitei este convite com muito orgulho, perante a dimensão do Marítimo, trabalhando em prol de um objetivo mais aliciante. Ficámos aquém. Havia vontade para que continuasse, mas quero treinar fora da Madeira, há muita dificuldade de ganhar espaço fora da Madeira. Já tive essa experiência no passado. Respeito muito o clube, a minha terra, mas tentei ser correto com a instituição e quero dar espaço para o clube poder trabalhar. [A vontade de sair] Não tem a ver com a II Liga, trata-se de um projeto de carreira. Desejo abraçar um projeto fora de Portugal», explicou, esta quinta-feira.

O Marítimo contou com quatro treinadores numa temporada sensível. A Fábio Pereira – atual timoneiro do Vizela – seguiram-se Jorge Silas e Rui Duarte.

Quanto a Ivo Vieira, conta com passagens por Turquia, Brasil e Arábia Saudita, num percurso iniciado no Nacional e pelo Marítimo, entre 2004 e 2016.