O Marítimo foi multado em 1.071 euros por ter aumentado a largura do relvado do Estádio dos Barreiros até aos 70 metros, mais dois do que está estipulado no Regulamento de Competição da Liga. O clube teve mesmo de retificar as medidas o que gerou um atraso no início do jogo com o Penafiel, no passado domingo, em jogo antecipado da 16.ª jornada da II Liga.

«O jogo iniciou com 25 minutos de atraso, devido à necessidade da remarcação do retângulo de jogo, cuja largura inicial era de 70 metros», lê-se no relatório do jogo, divulgado agora pelo Conselho de Disciplina.

Na reunião preparatória do jogo, o Penafiel solicitou a medição do retângulo de jogo que acabou por confirmar que tinha mais dois metros de largura. «Após auscultação de todas as partes, incluindo a da equipa de arbitragem, que apontou às previsões máximas das Leis de Jogo, optou-se pela remarcação da largura de campo», acrescenta o relatório.

Ora, o jogo tinha início marcado para as 14h00, mas com a necessidade de remarcar as linhas, o início do jogo acabou por ser adiado para as 14h25.

Segundo as alegações apresentadas pelo Marítimo, o «lapso» ficou a dever-se a uma «falha operacional da empresa Sport Relva, contratada para a manutenção e marcação do relvado, constituindo um incidente pontual e excepcional».