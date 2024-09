Aos 48 anos, Silas ruma ao Marítimo para o sexto projeto enquanto treinador. Face à saída de Fábio Pereira – ao cabo de uma derrota, dois empates e uma vitória na II Liga – o técnico lisboeta será oficializado durante a tarde desta quinta-feira.

As informações avançadas pela imprensa nacional foram confirmadas pelo Maisfutebol. Silas, inclusive, já aterrou na Madeira.

Num percurso iniciado no Belenenses, na época 2017/18, o treinador orientou a B SAD, até 2019, antes de rumar ao Sporting. De 30 de setembro a 3 de março de 2020, Silas arrecadou 17 vitórias em 28 jogos, entre competições domésticas e Liga Europa.

Seguiram-se passagens por Famalicão, AEL Limassol (Chipre) e Mafra.

Na última temporada, na II Liga, o treinador liderou os mafrenses até ao nono lugar, com 11 vitórias em 34 jornadas. Em maio, na despedida, apontou a emblemas com «maior estabilidade» e que «lutem por outros objetivos, um projeto ambicioso».

Na segunda época consecutiva na «Liga de Honra», o Marítimo almeja o regresso ao convívio com os grandes. Em 2023/24, entre a era de Manuel Tulipa e de Fábio Pereira, os madeirenses terminaram no quarto lugar, em igualdade com o AVS (3.º).

Nesta época, ao fim de quatro jornadas, ocupam o 10.º lugar, com cinco pontos, em igualdade com Feirense, Mafra, U. Leiria e Portimonense (6.º). No topo estão Ac. Viseu e Penafiel, com 10 pontos, seguidos por Benfica B e Leixões.

A estreia de Silas ao leme do Marítimo acontecerá na manhã de 15 de setembro (11h), na receção ao Alverca (14.º).